Mye sort røyk fra bryggeområde
Nødetatene rykket ut, men det viste seg å være et bål.
28.12.2016 kl 14:32 (Oppdatert 14:34)

Elisabeth Hvitsten

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 35 54 32 22
Onsdag ettermiddag rykker brannvesen og politi ut til Akkerhaugen i Sauherad. Det er meldt om mye sort røyk fra området rundt Akkerhaugen brygge.
Meldingen fra Telemark-politiet kom like før klokken 14.30. Få minutter senere sender de kontramelding: «Vi kjører ikke frem. Var et lite bål.»