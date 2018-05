NÅ: 1.200 LO-medlemmer tas ut i streik annonse LO ble ikke enige med Finans Norge i meklingen. Dermed blir 1.200 medlemmer tatt ut i streik fra torsdag morgen. 31.05.2018 kl 05:33

NTB

– Kravene til LO var av svært prinsipiell karakter. LOs krav om tariffavtale i hele finansnæringen er et gammelt krav som det har vært jobbet med lenge. Denne gangen strakk vi oss langt for å få til en løsning, men det var dessverre ikke nok for LO. Vi beklager derfor at LO går ut i streik, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge i en epost til NTB.

LO organiserer under 3,5 prosent av de ansatte i finansnæringen og Kerr opplyser at streiken i mindre grad vil berøre bank- og forsikringskunder i Norge, men vil ha betydelige konsekvenser for enkelte foretak hvor LO har et større antall medlemmer.

LOs medlemmer streiker fra klokken 08 torsdag morgen.

Finansforbundet ble natt til torsdag enige med Finans Norge to timer på overtid og tar derfor ikke sine drøyt 21.000 medlemmer ut i streik.