Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Nå berges ulykkeslastebilen – veien er helt stengt annonse Fylkesvei 38 mellom Åmot og Dalen er helt stengt mens bilberging pågår. 12.01.2017 kl 10:00 (Oppdatert 10:05)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Veien ble stengt på grunn av bilberging torsdag klokken 9.45. Omkjøring er via fylkesvei 806, Byrte – Mo. Det er usikkert hvor lenge fylkesveien holdes stengt, da det er en omfattende prosess å få berget lastebilen som braste 100 meter ned i en steinur.

Vis større kart Ulykken skjedde natt til tirsdag i Liosvingen på riksvei 38 mellom Åmot og Dalen. En lastebilsjåfør mistet kontrollen på glatt føre og vogntoget braste rett fram i en sving og gjennom autovernet. Sjåføren fikk kastet seg ut av lastebilen sekunder før den forsvant ned skrenten. – Han hadde utrolig flaks, sa operasjonsleder Vidar Aaltvedt dagen etter. annonse annonse