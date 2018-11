NÅ: Bil datt av løftebukk – en person til sykehus for sjekk annonse En person er sendt til sykehus etter at en bil datt av en løftebukk. 13.11.2018 kl 08:50 (Oppdatert 09:28)

Eirik Haugen

Hendelsen har skjedd i Bø.

– En person skal ha fått en bil over seg. Uvisst skadeomfang. Nødetater på stedet, meldte politiet like etter 08.30.

Ikke alvorlig skadd

Operasjonsleder Marianne Mørch hos politiet sier til Varden at det viser seg at personen ikke har fått bilen over seg, men at bilen har falt av en løftebukk.

– Personen har fått bilen i seg, men har ikke havnet under den. Han er sendt til sykehus for å ta røntgen, men skal ikke være alvorlig skadd, sier Mørch til Varden.

Mørch sier at mannen som ble truffet av bilen har vært bevisste hele tiden.

– Ulykken skal ha skjedd hos et antirustfirma. Bilen har stått oppe på en løftebukk og sklidd av denne. Fronten på bilen har truffet en mann i ryggen. Mannen har ikke fått bilen over seg. Mannen er kjørt til Skien sykehus for sjekk. Han har vært bevisst hele tiden, lyder den siste meldingen på Twitter.