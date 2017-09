Nå blir det forandringer i busstilbudet i Grenland ENDRER RUTER: Det blir endringer i busstilbudet fra januar. (Foto: Bypakke Grenland/Kjersti Berg) annonse I januar utvides busstilbudet i Grenland. Det blir blant annet bedre tilbud til Herøya, Gulset og Skjelsvik. På andre strekninger blir det tilbud etter behov. 19.09.2017 kl 13:20 (Oppdatert 13:24)

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410

I en pressemelding fra Bypakke Grenland blir de opplyst om de nye rutene.

Her er endringene

* Det blir nytt rutetilbud mellom Herøya Industripark og Skjelsvik morgen og ettermiddag. Dette har vært et ønske fra Herøya industripark med tanke på arbeidsreiser.

* Nytt lørdagstilbud på dagtid Siljan-Gulset (P7). Innbyggere i Siljan har i dag ikke lokalt busstilbud til Skien lørdag før ca. kl. 14.

*Nytt kveldstilbud lørdag på pendelrutene. Gjelder P4, P5, P6 og P7. Pendelrutene har i dag ikke et rutetilbud lørdag kveld.

* Rushtiden (ti minutters frekvens) utvides til kl. 18 på alle metrorutene. Ved å utvide ti minutters frekvensen på ettermiddag, vil man fange opp flere arbeids- og fritidsreiser.

* Rutetilbudet på P7 på strekningen Gulset – Rødmyr reduseres til utvalgte avganger morgen og ettermiddag, da det er størst behov. P7 fortsetter å gå i rute mellom Siljan og Gulset på de resterende avgangene. Også busstilbudet på hverdager i påsken og romjul reduseres noe. Ved å omdisponere, kan midler brukes til ruter med større passasjergrunnlag.

Hatt møte

Bypakke grenland skriver at endringene kom i havn etter møter mellom flere.

– I mars i år ble det avholdt et dialogmøte hvor aktører med interesse for busstilbudet i Grenland ble invitert og gav sine innspill. Alle kommunene i Grenland var representert både politisk og administrativt. I tillegg var flere fra samfunns- og næringsliv, Statens Vegvesen, samt Ungdomsrådet. Endringene er et resultat fra dette møtet, andre innspill fra befolkningen generelt, og jevnlig dialog mellom partene i bypakka, skriver Birgitte Finne Høifødt fra Bypakke Grenland i pressemeldingen.