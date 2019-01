Nå blir det kaldt ut måneden - minst Fine vinterdager: Telemark har noen fine, men kalde vinterdager i vente, ifølge Meteorologisk institutt. (Foto: Vendy Berg Hegle) annonse Etter en periode med vinglete temperaturer og nedbør, kan meteorologene nå melde om en stabil kuldeperiode i Telemark. 17.01.2019 kl 14:09 (Oppdatert 14:25)

Vendy Berg Hegle

– Nå vil det knase under skoa og man kan finne fram ski og vinteraktiviteter, sier Vibeke Thyness ved Meteorologisk institutt.

Stødige luftmasser fra nord sørger for en lengre kuldeperiode i hele Telemark.

Kaldt ut måneden - minst

Thyness opplyser at det blir minusgrader helt ned i fjæra. Kulda ser ikke ut til å gå over med det første, og meteorologen mener alle signaler tyder på at det vil være kaldt i alle fall ut måneden.

– Det er ikke snakk ekstrem Sibirkulde med potensiale for 30 minus, men med klare netter uten mye vind kan temperaturene fort havne på minus 20 på nattestid flere plasser, sier hun.

– Det blir antakelig mindre og mindre vind utover helgen, og den følte temperaturen vil ligge på omtrent det samme som gradestokken viser, sier Thyness.

De kaldeste temperaturmålingene vil vi få på fjellet og i «klassiske kuldegroper», ifølge meteorologen.

Solfylt og kald helg

I helga blir det fine, kalde vinterdager med lange perioder med sol.

– I begynnelsen av neste uke kan det hende at det kommer til mer snø, men det ikke snakk om noen store mengder, sier Thyness.

Kuldesmell

Den varslede kulda gjør at forsikringsselskapene forventer både økt pågang fra både elbil-eiere og bolig-eiere.

De siste årene har pågangen av telefoner økt på iskalde dager fra elbileiere som har kjørt tomme for strøm på veien og trenger veihjelp, opplyser informasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If i en pressemelding.

Han legger til at ferske elbil-eiere er som ringer mest. Det tar tid å bli kjent med ny bil, og mindre rekkevidde når kulda setter inn kommer overraskende på mange.

Tryg forsikring spår at økning av frostskader i privatboliger i tiden som kommer.

– Minusgrader blir fort kostbare. I de verste skadetilfellene må vannrør, gulv og vegger rives og erstattes med nytt. I snitt koster en frostskade i en privatbolig nærmere 70.000 kroner å utbedre, sier Espen Opedal, sjef i Tryg Forsikring.

I 2018 ble det registert nær 6000 frostskader til en verdi av over 300 millioner, ifølge pressemeldingen.