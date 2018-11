Nå blir norske politikeres uttalelser på sosiale medier søkbare PÅ FACEBOOK: Et Facebook-innlegg fra Sylvi Listhaug førte til hennes avgang som justisminister i mars i år. Hun slettet innlegget kort tid etter publisering. Her sammen med partikollega og nåværende landbruksminister Bård Hoksrud. (Foto: NTB Scanpix) annonse Arkivverket har utviklet en tjeneste som gjør det mulig å søke i norske politikeres uttalelser på sosiale medier, også etter at innlegg er slettet. 06.11.2018 kl 20:33 (Oppdatert 20:40)

NTB

Den nye tjenesten bevarer innlegg postet på sosiale medier av folkevalgte politikere på Stortinget, politiske partier og departementer, skriver NRKBeta.



Arkivverket har lagret politikernes innlegg på Facebook, Twitter og Instagram hver dag siden i fjor vår.

– Formålet vårt er at våre arkiver skal gi et bilde av den norske samfunnsutviklingen. Vi innså at sosiale medier både er blitt viktige kanaler for samfunnsdebatt og i hverdagen til mange enkeltmennesker, samtidig er sosiale medier flyktige, sier avdelingsdirektør og prosjektleder Espen Sjøvoll i Arkivverket til NRK.

I en kronikk publisert i Klassekampen tidligere i år problematiserte Sjøvoll at viktig meningsutveksling i den offentlige debatten, som tidligere var begrenset til trykk i aviser, nå enkelt kan slettes med et tastetrykk.

Han viste da til det slettede Facebook-innlegget til Sylvi Listhaug som førte til hennes avgang som justisminister i mars i år.

Samtidig er målet med tjenesten å ta vare på debatter også etter at sosiale medier har forsvunnet fra nettet. Tjenesten er foreløpig under utvikling, og finnes kun som pilot.