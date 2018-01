NÅ: Brann i enebolig – beboere har kommet seg ut annonse Det brenner i en enebolig på Neslandsvatn i Drangedal. Det er full fyr i eneboligen. 23.01.2018 kl 05:20 (Oppdatert 06:36)

Det er politiet i Telemark som melder om dette like etter klokka 05.00 tirsdag morgen.

Brannvesen, ambulanse og politi har rykket ut, brannmannskapene kommer fra Drangedal og Kragerø brannvesen.

Full fyr

Politiet opplyser at det er full fyr i eneboligen. Like før klokka 06.00 blir det meldt at politiet er fremme på stedet, men at brannvesenet foreløpig ikke hadde rukket frem. Årsaken til at brannvesenet ble forsinket er glatte veier og snø i området.

– Brannvesenet hadde problemer med å komme seg frem på grunn av glatte veier og snø i området, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt hos politiet i Telemark.

Varslet selv om brannen

Han opplyser at det er huseier selv som varslet om brannen og at mannen er uskadd.

– Han satt i bilen og ventet på oss da vi kom og er uskadd. Årsaken til brannen er ikke kjent, sier Aaltvedt.

