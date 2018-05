Nå brenner det igjen: Tiende brannen på kort tid annonse Nok en brann i Notodden-området. Nødetatene har rykket ut. 12.05.2018 kl 19:18 (Oppdatert 19:38)

Per Arne Rennestraum

Tlf: 952 24 987

Politiet melder at de er på vei til en brann i et fjøs i Breisetvegen. Det presiseres at det ikke er dyr i fjøset. Dette er den tiende brannen på kort tid. Politiet jakter en brannstifter.

Klokka 19.22 melder politiet at brannvesenet har kontroll.

Det er ikke fare for spredning til skogen.