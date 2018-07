NÅ: Det brenner ved flyplassen RØYKUTVIKLING: Det brenner like ved Sandefjord Lufthavn Torp. (Foto: Birte Ulveseth) annonse Brannvesenet og politiet rykker ut til gressbrann ved Torp. 16.07.2018 kl 15:37 (Oppdatert 16:07)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995

SISTE: Brannvesenet har kontroll på brannen ved Torp, tvitrer politiet (klokken 16.05)

Brannen er godt synlig for de som skal ut å fly.

– Melding om gressbrann sør for flyplassen. Brannvesen og politi på vei, tvitrer politiet.

Det er fullt av folk på flyplassen som skal ut å reise:

– Røyken kjennes godt. Det brenner i skogen bak parkeringshuset for langtidsparkering. Et helikopter er i lufta, og brann og politi er her, sier en Varden-tipser på Torp.

Ikke forsinkelser

En av flyplassens egne brannbiler har vært i aksjon for å slå ned gressbrannen sør for flyplassen.

– I følge tårnet er brannen så godt som slukket nå. Røyken har ikke påvirket trafikken på flyplassen, den går som normalt, sier markedssjef Tine Kleive-Mathiesen ved Sandefjord lufthavn,.