NÅ: En bil med to personer kjørt av veien og inn i et tre

En bil med to personer kjørt av veien og inn i et tre Det har vært en trafikkulykke ved Sauar tidlig torsdag morgen. To personer satt i bilen, en kvinne i slutten av tenårene er sendt i luftambulanse til Ullevål. 14.06.2018 kl 06:00 (Oppdatert 06:36)

En kvinne er sendt med luftambulanse til Ullevål sykehus. Hun klaget på smerter i mageregionen, men bevisst og stabil, melder operasjonsleder i Sør Øst politidistrikt.

Det var like etter klokken 06.30 at politiet fikk melding om en trafikkulykke på E134 ved Sauar. Bilen har kjørt retning Sauland mot Notodden.

Alle nødetater rykket ut.

Kvinne hentet av luftambulanse

– Det var to personer i bilen som har kjørt av veien og inn i et tre. En person sitter fastklemt og brannvesenet jobber nå på stedet, opplyste operasjonsleder ved Sør Øst politidistrikt, Fredrik Landsverk Mo, til Varden kort tid etter at de fikk melding om ulykken.

– Det er en mannlig fører i 20 åra og kvinnelig passasjer i slutten av tenårene som nå er frigjort fra bilen. Kvinnen ble med i luftambulansen.

Mannen kjøres av ambulansen til Skien sykehus. Han klager over smerter i ryggen.

– Begge personene er bevisste. Vi vet foreløpig ikke hvor alvorlig det er sier, Landsverk Mo.

Mistet kontrollen og kjørte av veien

– Bilen har av foreløpig uklare årsaker mistet kontrollen og kjørt inn i et tre. Bilberging er rekvirert og veien er nå åpen for trafikk, opplyser operasjonsleder.

