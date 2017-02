Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

– Nå er det til og med farlig å gå STRØR: Det strøs på glatta på gangveier i Skien (Foto: Eirik Haugen) KØ: Lange køer på glatta idag, her fra Borgestadsletta mot Porsgrunn (Foto: Eirik Haugen) Porsgrunn kommune strør med alt de har, men det fryser oppe på grusen mens de jobber. I skien advarer de: Nå er det til og med farlig å gå! 16.02.2017 kl 08:18 (Oppdatert 08:37)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 Det kom en skikkelig regnskur på Stridsklev i seks tiden i morges. – Regner gjør at det blir is oppå grusen mens vi strør, sier driftsleder for vei i Porsgrunn kommune, Åge Haugen. Kommunen har alt disponibelt materiell ute, men kjemper en litt håpløs kamp mot glatta. Alt materiell ute – Vi kan ikke gjøre noe annet enn å strø. Folk må være litt tålmodige, vi har mye vei, sier Haugen. Kommunen har 25-30 biler og annet materiell ute, men har 30 mil med veg som skal strøs og saltes. Hovedveien er i følge Haugen forholdsvis bra, men alle sideveger er glatte. – Vi salter en gang til på hovedveiene. Regnet skyller bort saltet også, sier Haugen oppgitt. Farlig å gå Knut Janøy, avdelingsingeniør i Skien kommune, forteller at de har ute om lag 15 strøbiler. – Våre mannskaper strør alt de kan, sier han. Janøy advarer ikke bare bilister, men også gående. – Nå må broddene på, for det kan være direkte farlig å gå ute nå, fortsetter han. Han forteller at trafikkerte bakker ble saltet onsdag kveld, men at det er vanskelig å være i forkant før nedbøret har kommet. – Så lenge det er minusgrader forventer man at det er snø, ikke regn som kommer. Så vi følger med, og er spent på om det går over til snø utover dagen, sier han.