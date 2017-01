Nå er E134 stengt over Haukeli

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

E134 over Haukeli er helt stengt, og kan bli det resten av dagen. 12.01.2017 kl 15:28 (Oppdatert 15:36)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 Bildet, tatt av webkameraet på Haukeli nå, viser hvorfor: – Sikten er for dårlig til å kjøre bil der nå. Veien er helt stengt, sier operatør Inge Bjørnerød på Vegtrafikksentralen. Det blåser stiv kuling, på grensen til storm, på fjellet. Ut fra værmeldingen er det ikke sannsynlig at veien åpner igjen før sent i kveld, kanskje i natt. Det er en betydelig måkejobb som må gjøres før veien er kjørbar. Det er uvær på flere fjelloverganger: Det er kolonnekjøring mellom Seljestad og Røldal på E134

Det er kolonnekjøring på riksveg 7 over Hardangervidda.

Det er kolonnekjøring på fylkesvei 50, Hol-Aurland.

Riksveg 52 over Hemsdalsfjellet er stengt på grunn av bilberging E 134 #Haukelifjell Telemark /Hordaland. Stengt pga uvær. — Vegtrafikksentr. sør (@VTS_sor) 12. januar 2017