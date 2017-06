Nå er Nav-bygget åpnet igjen etter bombetrussel STENGT: Nav-bygget åpnes ikke etter bometrussel (Foto: Fredrik Pedersen) annonse Flere hundre mennesker måtte stå på utsiden av bygget. 21.06.2017 kl 09:08 (Oppdatert 10:03)

Politiets operasjonsleder, Vidar Aaltvedt, bekrefter at det kom en trussel mot Nav i Skien tidligere i dag.

Aaltvedt sier at politiet bestemte at bygget ikke skulle bli åpnet som vanlig klokka 9 og dermed ble flere hundre mennesker stående på utsiden.

– NAV i Skien mottok en bombetrussel på mail og varslet politiet om det. Politiet bestemte at det da ikke skulle slippes folk inn i bygget. Politiet var også tilstede med flere patruljer. Samtidig ble mailen gjennomgått av eksperter og opplysningene i teksten ble sjekket. Summen av alle disse taktiske og tekniske undersøkelsene gjorde at politiet kunne konkludere med at dette var tomme trusler, sier Aaltvedt.

Aaltvedt sier at NAV i Skien nå er åpnet.

Politiet er på plass

Nav-direktør Terje Tønnessen sa til Varden at situasjonen var spesiell.

– Det kom en e-post i natt med en bombetrussel. Vi kjenner ikke avsenderen og kontaktet politiet. Politiet sjekket blant annet pakker og post, sier Tønnessen til Varden.

Tønnessen sier det ble sendt kopi av e-posten til kommunikasjonsavdelingen til Nav i Oslo.

Mange rammet

Det var mange personer som enten ble evakuert eller som ikke fikk slippe inn i bygget.

NRK melder at 350 personer ble rammet av bombetrusselen.