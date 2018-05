Nå er ukas podkast fra Varden klar: Det er ikke første gang det brenner i Osebro-strøket BRANN: Brann Osebro (Foto: Pål Lundsholt) annonse DU KAN HØRE PODKASTEN VED Å TRYKKE PÅ SPILLEREN NEDERST I SAKEN: Brann og omstridte skilt i Skien er temaene i denne ukas podkast. 04.05.2018 kl 12:13 (Oppdatert 12:48)

Eirik Haugen

Ordfører i Skien, Hedda Foss Five (Ap), er ukas gjest.

Etter at Varden mandag meldte om de nye skiltene som er satt opp rundt sentrumskjernen i Skien, har debatten rast på sosiale medier.

Ordfører Hedda Foss Five var opprørt over at hun ikke var varslet om at sentrum skulle sperres av for privat kjøring i sentrumskjernen på nattestid. Det ga hun klart uttrykk for på Facebook etter at nyheten sprakk.

Nå er hun gjest i denne ukas podkast fra Varden.

Oppsummerer uka

Som vanlig oppsummerer Varden uka som gikk i Telemark.

Tom Erik Thorsen og Eirik Haugen er i Vardens podkast-studio.