Nå faller dommen i Maxbo-drapet

GRUFULLT: Frode Mellemseter Sanni (42) ble drept på Maxbo Notodden lørdag desember i 2016. Det er slått fast at kniver og økser ble brukt i forbindelse med drapshandlingen som ble utført av en daværende ansatt ved byggevarehuset. TILTALTES FORSVARER: Advokat Morten Furuholmen mener grunnlaget for forvaringsdom ikke er til stede. VIL HA FORVARING: Statsadvokat Anne Margrete Katteland la ned påstand om 18 års forvaringsdom for den tiltalte. Klokka 10 torsdag innledes domsavsigelsen mot den 23 år gamle mannen som står tiltalt for å ha drept Frode Mellemseter Sanni i byggevarehuset Maxbo på Notodden. 28.09.2017

Andreas Soltvedt

Frode Mellemseter Sanni (42) ble drept da han som kunde besøkte Maxbo Notodden lørdag 3. desember i fjor. En 23 år gammel daværende Maxbo-ansatt gjennomførte drapet på bestialsk vis.

23-åringen har erkjent at det var han som drepte Mellemseter Sanni og erkjente også straffskyld da hovedforhandlingen ble ført over tre dager i Aust-Telemark tingrett tidligere denne måneden.

Vil ha streng forvaring

I sin sluttprosedyre under hovedforhandlingen la statsadvokat Anne Margrete Katteland ned påstand om at den tiltalte 23-åringen fra Notodden dømmes til 18 års forvaringsdom med en minstetid på tolv år. En slik dom vil innebære at tiltalte ikke kan begjære seg prøveløslatt før tolv år er sonet.

Statsadvokaten er av den oppfatning at det foreligger reell fare for at tiltalte vil kunne gjennomføre en ny alvorlig forbrytelse i framtida. Hun betegnet drapet som overlagt og grufullt.

– Det er en ren henrettelse. Drapshandlingen er ekstrem, sa statsadvokaten under prosedyren.

– Ekstremt brutalt

Det er slått fast at både kniver og økser ble brukt under drapshandlingen. En ansatt ved Maxbo var vitne til at Frode Mellemseter Sanni ble stukket ned på pauserommet på Maxbo.

– Det som gjør at påtalemyndigheten ber om forvaring er den ekstremt brutale handlingen, sa statsadvokat Anne Margrete Katteland under prosedyren.

Bistandsadvokat for de etterlatte, Christian Lundin, har fremmet krav om økonomisk erstatning og oppreisning til avdødes sønn og mor. Lundin mener erstatningen bør være på 300.000 kroner til hver av de to etterlatte.

Tiltaltes forsvarer, advokat Morten Furuholmen, hevdet i sin prosedyre at grunnvilkårene for forvaring ikke er til stede. Han mente også at det ikke er ført bevis for at det kvalifisert gjentakelsesfare og at straffen dermed bør være fengselsstraff i 13 til 15 år.

Rettens administrator i hovedforhandlingen er tingrettsdommer Steinar Backe.