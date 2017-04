NÅ: Fant alvorlig skadet gutt liggende på bakken annonse Politiet vet ikke hva som har skjedd og ber vitner om å melde seg. 01.05.2017 kl 00:32 (Oppdatert 01:05)

NTB/Eirik Haugen

Politiet ber vitner om å melde seg etter at en ung gutt ble funnet skadet på bakken ved Kulltangveien i Porsgrunn like før midtnatt.

– Vi er sammen med ambulanse i Kulltangveien utenfor XXL. Gutt ligger på bakken skadet, vi vet ikke hva som har skjedd. Vi søker vitner, melder politiet på Twitter.

Vet ikke hva som har skjedd

Politiet opplyser til Varden at vedkommende er alvorlig skadd og kjørt til sykehus med uavklart skadeomfang. Det sier operasjonsleder Gisle Småge hos politiet i Telemark.

Politiet jobber på stedet med undersøkelser og ber vitner melde seg på politiets telefonummer 02800.

Politiet operasjonsleder sier at de ikke har noen formening om hva som har skjedd.

Sjekker bilder

– Vi prøver å få tak i eventuelle vitner. I tillegg undersøker vi om det finnes overvåkingsvideo fra stedet, sier Småge.

Den skadde gutten ble kjørt til Sykehuset Telemark. Politiet vet ikke noe om alderen hans, men beskriver ham som en «ung gutt».

Til VG opplyser operasjonslederen at gutten er under 18 år, men at politiet ikke vet om det ligger noe kriminelt bak.

– Vi kan på nåværende tidspunkt ikke være sikre på om han har vært utsatt for noe kriminelt eller om det er snakk om en ulykke. Vi jobber fortsatt på stedet, og prøver å få tak i eventuelle vitner, sier Småge.