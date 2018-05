NÅ: Flere småbranner – brannvesenet rekker ikke alle annonse Notodden brannvesen rykker ut på det som er den tredje og fjerde brannen i løpet av mandag ettermiddag. 07.05.2018 kl 19:14 (Oppdatert 19:57)

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Denne gangen brenner det på Orremyra og i Gransheradvegen på Notodden. Det skal være en mindre skogbrann og en brann i en garasje melder 110 Telemark på Twitter.

Tidligere i dag rykket Notodden brannvesen ut til Bjønndalsvegen i Tuddal. Der hadde innringer holdt kontroll på brannen frem til brannvesenet var på plass. Brannen ble raskt slukket.

Bare en time etter var det full fyr i en lokal «søppeldynge» i Tinnegrend på Notodden. Brannen var like ved jernbanelinja, og Bratsbergbanen måtte ta seg en stopp inntil forholdene var avklart.

Den første meldingen om brann kom klokken 16.30, den andre klokken 17.30, den tredje klokken 19.00, og den siste klokken 19.20.

Flere branner

Notodden brannvesen har hatt mange utrykninger mandag, og noen av brannen har de rett og slett ikke rukket å komme frem til pga av lang vei. Brannen har vært slukket når de har kommet frem enten av seg selv eller andre på stedet.

– Det har vært flere branner i området enn de fire vi har sendt ut på Twitter. Vi har ikke rukket å twitre om dem. Det er lange avstander for brannfolka og vi rekker ikke fram til alt. Nå er Notodden brannvesen på vei til to branner, den ene brannen skal de slukke før de drar videre til neste brann, det er veldig hektisk her nå, sier operatør hos alarmsentralen 110 Telemark.