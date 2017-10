Nå går denne fossen for fullt for å hindre flom i Skien TINNEFOSSEN: Nå slippes vann ut i Tinnelva for å gi plass til mer vann i vassdraget. (Foto: KNUT HEGGENES) annonse Tinnfossen går for fullt for å hindre flom i Skien. 01.10.2017 kl 14:16

Det er ventet store nedbørsmengder i Telemark det neste døgnet.

Fylkesvei 809 mellom Skåfså kirke og Åmdals verk i Tokke ble i går stengt på grunn av oversvømmelse, og er fremdeles stengt, ifølge Statens vegvesen.

Nå går Tinnfossen for fullt for å tappe vann ut fra Tinnsjøen og Møsvatn, slik at magasinene har en buffer å gå på i påvente av i Skien-vassdraget.

