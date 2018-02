Nå har Coop saksøkt Bunnpris HAVNER I RETTEN: Coop har saksøkt Bunnpris. Tre år etter at Bunnpris kjøpte 43 butikker i forbindelse med Coops oppkjøp av ICA krangler Coop og Bunnpris fortsatt om prisen. (Foto: NTB Scanpix ) annonse Tre år etter at Bunnpris kjøpte 43 butikker i forbindelse med Coops oppkjøp av ICA krangler Coop og Bunnpris fortsatt om prisen. Nå havner striden i retten. 07.02.2018 kl 06:52

NTB

Coop har saksøkt Bunnpris som holdt tilbake et beløp av salgssummen for butikkene, skriver Dagens Næringsliv.

Saken er berammet i Oslo tingrett i juni.

– Fikk ikke vesentlig informasjon

Da Coop kjøpte ICA Norges 553 butikker i 2015, satte Konkurransetilsynet som forutsetning at 43 butikker skulle selges til Bunnpris og 50 til Norgesgruppen. I dag er åtte av de 43 butikkene lagt ned. 33 er fortsatt i drift, mens to glapp før overtakelsen.

Bunnpris-sjef Christian Lykke bekrefter at de holdt igjen et beløp ved salget for å dekke det de mente var mangler. Det er dette beløpet Coop nå har saksøkt Bunnpris for å få.

– Jeg kan ikke gå i detaljer, men dette handler om hvilken informasjon som ble gitt og hva vi fikk se i forhandlingene. Det var vesentlig informasjon som Coop satt med og som vi ikke fikk, sier Lykke.

Grunnleggende uenig

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge ønsker ikke å forhåndsprosedere saken i mediene, men kommenterer at Coop er grunnleggende uenig med Lykkes påstander.

Hvor mye penger striden står om, er ikke kjent.