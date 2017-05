Nå har de fått en høythengende pris FIKK PRIS: Storfint besøk på 150 års jubileet, nå får Dyrsku'n pris. (Foto: Fredrik Pedersen) annonse Dyrsku´n tildelt prisen "Årets Reiselivsbedrift 2017" av NHO Reiseliv Sør-Norge 10.05.2017 kl 08:12

Begrunnelsen er den store betydningen arrangementet har hatt for regionen i 150 år:

«Dyrsku'n Arrangement AS har i over 20 år bidratt til å utvikle reiselivet i Telemark. Bedriften har vært en pådrivende ambassadør å frontet Telemarks arv og kultur, ikke minst gjennom landbruksmessen Dyrsku'n med sin 150-års historie. Dyrsku'n Arrangement AS har bygget opp en god driftsform med stabil økonomi. Samtidig har bedriften brukt innovative metoder til å markedsføre både regionen og messene for det nasjonale markedet.

Bedriften gjennomfører to store messer vært år og er leverandør til flere store festivaler og tilstelninger. Dette skaper gode ringvirkninger for reiselivsbedriftene i regionen. I tillegg har Dyrsku'n Arrangement AS sitt eget kjøkken med stort fokus på utvikling av lokalmat og lokale mattradisjoner.», framgår det av en pressmelding fra NHO.

Merkevare for Telemark

Prisen vil bli overrakt til daglig leder ved Dyrsku´n Arrangement AS, Geir Helge Espedalen onsdag 10. mai.

Styreleder i NHO Reiseliv Sør-Norge, Sigmund Straand, understreker at det er Dyrsku'n Arrangement AS som tildeles prisen.

– Dyrsku'n i september er jo helt klart det største arrangementet, men i løpet av legger prisvinneren til rette for en rekke store festivaler og arrangement som gir gode ringvirkninger for hotell- og campingbedriftene, samt øvrig næringsliv i regionen. Gjennom årelange tradisjoner har Seljord med Dyrsku'n som spydspiss blitt en norgesmester i å gjennomføre denne type store arrangement.