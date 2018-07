Nå har denne mannen meldt seg for politiet Ulovlig: Varden tok bilder av en mann som tok seg inn bak politisperringene før tekniske undersøkelser ble gjort og vakthavende brannsjef har selv vist to personer bort fra området. (Foto: Tore Øyvind Moen) annonse Politiet har fått kontakt med mannen som ble sett på innsiden av politisperringene etter brannen i Kragerø. 27.07.2018 kl 10:11 (Oppdatert 10:17)

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410 Tore Øyvind Moen

Tlf: 977 00 395

Det forteller etterforskingsleder Liv Berit Nesland på Kragerø politistasjon.

Så ikke sperringene

Hun opplyser til Varden at mannen har forklart at han ikke så politisperringene fra den siden han gikk inn på og at han derfor ikke var klar over at området var sperret av. Han har forklart til politiet at han først så sperringene da han gikk ned fra toppen han befant seg på.

Vardens bilder fra onsdag morgen av det avsperrede brannområdet hvor en mann tok seg inn bak sperringene, fattet politiets interesse og politiet ba han melde seg som vitne. Nå har han vært i avhør som vitne. Politiet bekrefter at området mannen gikk gjennom ikke var sperret med politibånd.

Bildet ble tatt rett etter at brannvesenets folk dro tilbake til stasjonen for vaktavløsning onsdag morgen. Ingen fra politiet var på stedet da bildene ble tatt fra Gunnarsholmen. Bildeutsnitt viste en yngre mann som oppholdt seg på området med et beger/krus i hånda.

Området var på dette tidspunktet uten bevoktning.

Ingen nye spor

Politiet opplyser også til Varden at de ikke har funnet noen årsak til at det begynte å brenne.

Nesland sier de har snakket med flere personer, men at de foreløpig ikke har funnet årsaken. Politiet står dermed uten tekniske funn som kan fortelle hva det var som startet brannen på Øya i Kragerø.