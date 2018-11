Nå har UP kontrollert over 2.000 biler på E18 denne uka annonse Ny storkontroll på Lanner torsdag formiddag. 01.11.2018 kl 14:21 (Oppdatert 14:23)

Martin Øyvang

Utrykningspolitiet og politireserven har denne uka gjennomført flere storkontroller på Lanner trafikkstasjon langs E18 i Porsgrunn.

Tirsdag ble 732 kjøretøy kontrollert, mens det onsdag ble kontrollert cirka 900.

Torsdag stilte mannskapene seg opp på nytt, og i løpet av noen formiddagstimer ble 544 kjøretøy kontrollert.

– Resulatet var at en sjåfør ble anmeldt for promille, mens totalt fire tilhengere ble hensatt på stedet på grunn av ulovlig last, opplyser politiet.