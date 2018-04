Nå kan du sende brev og pakker fra din egen postkasse POST MOTSATT VEI: Nå kan du poste brev og pakker hjeme hos deg selv. (Foto: Scanpix) annonse Postbudene får nye oppgaver. 16.04.2018 kl 07:19 (Oppdatert 07:26)

Posten har laget det de selv beskriver som «en enkel løsning for å sende fra postkassa der du bor. Sendingen må være under to kilo og passe i postkassen. Budet henter forsendelsen på sin vanlige runde», opplyses det i en pressemelding.

- Dette er et tilbud for dem som ønsker en enklere hverdag og denne nye tjenesten bidrar til nettopp det, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Det går imidlertid ikke helt av seg selv. For å kunne sende brevet eller pakken må du kjøpe et digitalt frimerke, og bestille hentingen på Postens hjemmeside.

I Norge er det 2,4 millioner postkasser, og de fleste egner seg i følge Posten utmerket til å både motta og sende post.

Dersom du ønsker, kan du også kjøpe digitalt frimerke og levere i de vanlige røde innleveringspostkassene eller på Posten.

Koster det noe ekstra å gjøre det på denne måten? Jepp. I tillegg til vanlig porto, må du ut med et tillegg på 15 norske kroner, opplyser Posten.