NÅ: Kjørte i 117 km/t, mistet lappen annonse Sjåføren mistet lappen på stedet da han ble tatt i 117 kilometer i timen i 80-sonen. 21.05.2017 kl 21:24

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995

Sjåføren ble stoppet av UP på Herreveien søndag kveld.

UP har hatt kontroll på Valleveien i dag. 14 sjåfører ble tatt for å kjøre for fort, høyeste hastighet var 84 kilometer i timen i 60 sonen.