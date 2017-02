Nå kommer årsavgiften – litt billigere enn i fjor FRIST: 20. mars er fristen for å betale årsavgiften. 2017 er siste året med årsavgift, den erstattes av en trafikkforsikringsavgift. (Foto: NTB Scanpix) annonse Årsavgift sendes ut i disse dager. For noen er den billigere enn i fjor. Visste du at 2017 er siste året med årsavgift? 20.02.2017 kl 08:02 (Oppdatert 08:14)

Skatteetaten sender i disse dager ut krav om årsavgift for 135.000 kjøretøy i Telemark. Fristen for å betale er 20. mars.

– For at du ikke skal betale mer enn nødvendig er det viktig å betale kravet for 2017 innen forfallsdato 20. mars, sier seniorrådgiver i Skatteetaten, Jan Lie.

Kjøretøyeiere som ikke betaler årsavgift innen forfallsdato må betale tilleggsavgift.

Dette kommer regninga på

Årsavgift, satser 2017

Bil under 7500 kg: 2820 kroner (3135 kroner i 2016)

Bil under 7500 kg, diesel uten fabrikkmontert partikkelfilter: 3290 kroner (3655 kroner i 2016)

Motorsykkel: 1960 kroner (1920 kroner)

Elbil, veteranbil, moped, traktor, taxi (med hovedløyve) med flere: 455 kroner (445 kroner)

Tilleggsavgift ved for sen betaling

Bil og motorsykkel: 250 kroner

Elbil, veteranbil, moped, traktor, taxi (med hovedløyve) med flere: 50 kroner

Kjøretøyeiere får faktura i postkassen innen utgangen av februar. Elektronisk varsel vil allerede ligge i nettbanken for dem som har opprettet AvtaleGiro eller registrert seg for eFaktura.

Betalingsfristen for alle er 20. mars.

Siste år med årsavgift

Årsavgift for 2017 betales som i fjor til Skatteetaten. I 2018 erstattes årsavgiften av en trafikkforsikringsavgift som innkreves av forsikringsselskapene.

Dette skjer fra 1. januar 2018. Den nye avgiften vil følge forsikringsavtalen på kjøretøyet.

Siden en forsikringsavtale løper for ett år av gangen, vil noen allerede i år få fakturaer med trafikkforsikringsavgift for 2018.

Hvem slipper å betale?

Har du ikke mottatt faktura finner du all nødvending betalingsinformasjon på skatteetaten.no. Pass på å bruke riktig KID-nummer slik at betalingen blir registrert. Du må betale selv om du ikke mottar faktura. Det er ikke mulig å få betalingsutsettelse for årsavgiften.

Du kan også sjekke på skatteetaten.no om årsavgiften er betalt.

Leverte du registreringsnummerskiltene til Statens vegvesen innen 31. desember 2016, skal du ikke betale årsavgift for 2017. Du skal heller ikke betale hvis du vraker kjøretøyet senest 20. mars hos en godkjent vrakplass eller bilopphuggeri.

Skatteetaten sender i disse dager ut krav om årsavgift for 3,8 millioner kjøretøy på landsbasis. Det er krav for 70 000 flere kjøretøy enn i fjor. Avgiften utgjør om lag 9 milliarder kroner i inntekter til statskassen. For Telemark utgjør dette 316 millioner kroner.