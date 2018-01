Nå kommer det mer nedbør – har sendt ut OBS-varsel I GRØFTA: To vogntog havnet tirsdag i grøfta langs Bjørntvedtvegen. (Foto: Tore Øyvind Moen) annonse Fredag kveld og lørdag skal det falle mer nedbør over fylket. Fredag ettermiddag sendte meteorologisk institutt ut et OBS-varsel om vanskelige kjøreforhold. 19.01.2018 kl 17:56

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

OBS-varselet er sendt ut for totalt fire fylker: Telemark, Vestfold, Buskerud og Aust-Agder.

– Lørdag ventes det nytt snøfall på 10-30 centimeter som kan gi lokalt vanskelige kjøreforhold, melder Yr.

Om nedbøren vil falle som snø eller regn avhenger av temperaturene. For Grenland er varselet at det vil bli et par plussgrader i lufta på dagtid lørdag, men litt kaldere natt til lørdag.

Det meste av nedbøren vil trolig falle lørdag formiddag, før det avtar utover ettermiddagen og kvelden.