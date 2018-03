Nå kommer det nok en podkast fra Varden: Dette skjedde i Telemark i uka som gikk NY PODKAST: Eirik Haugen og Tom Erik Thorsen presenterer Vardens nye podkast. (Foto: Birte Ulveseth) FØRSTE GJEST: Tidligere ordfører Rolf Erling Andersen er gjest i første utgave av Vardens nye podkast der vi oppsummerer uka. Her sammen med Vardens Eirik Haugen. (Foto: Fredrik Nordahl) NYTT TILBUD: Varden lanserer ny podkast som oppsummerer nyhetsuka i Telemark. annonse DU KAN HØRE PODKASTEN VED Å KLIKKE PÅ SPILLEREN NEDERST I DENNE SAKEN: Varden lanserer en helt ny podkast der vi oppsummer uka som gikk og snakker med gjester. 09.03.2018 kl 06:00



Fra før har Varden egen podkast om Odd, nå lanserer vi nok et tilbud til telemarkinger som liker podkaster.

Tilbakeblikk på uka

Nå kommer også Varden-podden der vi ser tilbake på hendelsene i Telemark de siste dagene.

– Vi gleder oss veldig til å gi telemarkinger et helt nytt podkast-tilbud, sier sjefredaktør Tom Erik Thorsen i Varden, som blir å høre i den nye podkasten. Sammen med Eirik Haugen oppsummerer han ukas hendelser i Telemark og i den første episoden snakker de om alt fra Carpe Diem, til seriestart i fotball og striden om lederen i Telemark Høyre.

Podkasten har også gjester og den første som kommer på besøk er tidligere ordfører og gruppeleder i Skien Arbeiderparti, Rolf Erling Andersen. Han skal blant annet snakke om lønnsnivået hos politikerne i Skien.

Håper det vil slå an

Vardens podkast om Odd har hatt mange tusen lyttere og nå kommer det altså et nytt tilbud.

– Vi ser at podkaster slår an og at mange benytter sjansen til å lytte i bilen eller på en gåtur. For oss er det ekstra spennende å tilby en egen podkast med nyheter fra Telemark, sier Thorsen.

Første episode kan du altså høre ved å trykke på spilleren nederst i denne saken. Du finner den også ved å søke på Varden alle steder der du har podkastene dine.