Nå kommer sommeren: – Det blir årets varmeste dag VARMT: Lørdag kan det bli så varmt at mange trolig vil benytte sjansen for å ta en dukkert. (Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix)

25.05.2017

Den siste helgen i mai ser nemlig ut til å bli den desidert varmeste til nå i 2017.

– Allere fredag blir det gode temperaturer og pent vær i store deler av Telemark. Mot natt til lørdag kan det komme litt tåke langs kysten, men dette er godværståke og vil forsvinne raskt, sier statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, Jon Austrheim.

Opp mot 30 grader

Men fredagen er bare en forsmak på hva lørdagen vil bringe av sommervarme, skal vi tro meteorologen.

– Lørdag vil det bli temperaturer over 25 grader flere steder. Faktisk kan temperaturene krype helt opp mot 30 plussgrader, sier Austrheim.

– Aller varmest blir det trolig i Midt-Telemark, legger han til.

Litt kaldere søndag

Men intet varer evig, og slutten på helgen blir ikke like flott værmessig.

– Det aller fineste været vil være på retur allerede søndag, og da kommer det også et lavtrykk fra vest som kan gi litt nedbør. Temperaturene vil også synke litt, og legge seg rundt 20 grader. Men det er vel ikke så galt det heller, sier Austrheim og legger til at været kommende uke trolig vil variere mer og at temperaturene vil holde seg lavere enn i helgen.