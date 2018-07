NÅ: Kommer stadig nye meldinger om brann annonse Brannvesenet rykker ut til flere nye branner fredag ettermiddag. 13.07.2018 kl 13:17 (Oppdatert 16:08)

Jon-Inge Hansen

De siste brannene er meldt fra Tuddal, Tokke, og Bø.

Meteorologene melder at nytt tordenvær er i ferd med å bygge seg opp i dette området.

Det er hørt torden på Notodden.

– Tinn BV rykker ut til brann i skog Tuddal, Hjartdal kommune, melder 110 Telemark.

– Vi vet ikke hva brannen skyldes, men det ryker godt og brenner en del, sier operatør Rune Waskås på 110-sentralen.

Brannen skal være syd for Måsafjell.

Det er brannfly i området som har lokalisert brannen. Det skal brenne et stykke unna, og på en plass som ikke er så lett å komme frem til. Brannvesenet må bruke firhjuling for å komme frem til brannen. Det skal ikke være en stor brann.

Varden har vært i kontakt med hytteeiere i området om de kan fortelle at det har vært et voldsomt tordenvær i går. Trolig kan det ha vært et lynnedslag i går som har ført til brann i dag. Brannen kan ha ligget og ulmet fra i går kveld.

Det var personer på Gaustaråen som oppdaget brannen og meldte i fra.

Kort tid etter tvitret 110 Telemark om ny skogbrann:

– Tokke BV rykker ut på brann i skog Reindalsvegen

Torden på grensa

Telemark får en ny omgang med lyn og torden i dag. Vakthavende meteorolog kan fortelle at tordenbygene allerede har begynt å bygge seg opp over Øst-Telemark.

– Det har begynt å tordne i området ved grensa mellom Buskerud-Telemark. Telemark kan få en hel del lyn og torden i dag også, men vi regner med at det blir noe mindre enn i går. Fra klokka 13 og noen timer utover ettermiddagen vil det ta seg opp med lyn og torden over Telemark. Lørdag regner vi med at det blir roligere, og at det heller er områdene Nord for Oslo som får byggeaktiviteten og den ustabile lufta. Søndag ser det også greit ut i Telemark, sier Bertger.

Selv om det blir lyn og torden i dag, regner hun altså med at det blir mindre enn i går. Da ble det registrert 11.000 lynnedslag i Sør-Norge. Marit Berger regner med at flere tusen av dem var i Telemark, hvor det førte til mange skogbranner.

– Regnet som kom i går er ikke nok til å redusere skogbrannfaren vesentlig, fordi det var så veldig tørt fra før, sier meteorologen.