Nå krasjer biler på glatta over alt

STRØR: Strøbilen og begingbilen kommer til Bjørkedalen, der fire biler skled i hverandre i morges (Foto: Ragnhild Johansen) STRØR: Bilene står, og strøbilen strør, på veien til Bjørkedalen. (Foto: Ragnhild Johansen) SUPERGLATT: (FOTO: EIRIK HAUGEN) Det renner inn med meldinger om trafikkuhell til politiet. Glatta har skylda. Politiet varsler oat veien mellom Bø og Lunde «framstår som en skøytebane». 16.02.2017 kl 07:34 (Oppdatert 09:48)

Lena Beathe Arneberg

Tlf: 917 50 834 ​En person er sendt til legevakta etter ulykken i Røtuabakken i Porsgrunn. En kvinne er sendt til sykehus etter en utforkjøring i Melum. Nome klokken 09:15: En lastebil og to personbiler har kollidert i Nomeveien ved avkjøringen til Nomehallen. UP sier at riksvei 359 mellom Bø og Lunde framstår som en skøytebane.

Bamble klokken 08.32: To biler har sklidd i hverandre på Vallevegen ved Brevikstrand. Ingen er skadet. Strøbilen er på stedet, og det er mulig å kjøre i ett felt forbi ulykkesstedet.

Skien klokken 08.41: En bil har kjørt av veien og inn i fjellveggen på riksveg 36 i Melum. En kvinne er skadet og tas hånd om av ambulansepersonell på stedet.

Kragerø klokken 07:55: To lastebiler står på tvers og det er kaos på Kalstad ved innkjøringa til Bråten industriområde.

Porsgrunn klokken 07.35: En lastebil har sklidd og kjørt delvis ut av vegen på Mørjevegen i Langangen.

Porsgrunn klokken 07.34: To biler kolliderte på Bergsbygdaveien ved Døvika.

Porsgrunn klokken 07.32: Fire biler skled i hverandre i på Bjørkedalsveien ved Moheim. Vegen er sperret.

Porsgrunn klokken 07:31: To biler har kollidert i Langmyrvegen på Vallermyrene i Porsgrunn. Ikke personskader. Vegen er sperret.

Porsgrunn klokken 07:06: Tre biler har sklidd i hverandre i Røtuabakken. En person er sendt til legevakta. Ulykka skjedde da en bil skulle kjøre forbi en annen som stod stille pga glatta. Bilen fikk sleng og kolliderte med en møtende bil. – Det kommer tidvis regnbyger som både gjør veiene glatte, men også fryser på ruta og gir dårlig sikt, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Sør-Øst politidistrikt. På småveiene er det spesielt glatt, mens hovedveiene er bedre. Aaltvedt oppfordrer bilistene til å la kjøretøyet stå i noen timer. – De som kjører piggrfritt må la bilen stå i noen timer fra morgenen av, til veiene er strødd eller saltet, fortsetter han. NEDRE TELEMARK, DET REGNER NÅ MERE OG DET ER SPEILGLATT PÅ VEGENE: DE SOM IKKE HAR PIGGDEKK MÅ LA BILEN STÅ: — Politiet Telemark (@polititelemark) 16. februar 2017 Bussjåfør Jan Anderson sier til NRK at bussen i dag blir stående på grunn av glatta. Han kjører skolebuss mellom Bjørkedalen og Porsgrunn. I dag må skoleelevene i bygda få annen transport og eventuelt ringe etter taxi hvis det i det hele tatt er mulig å få tak i det.