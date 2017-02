Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Nå leter de etter Thor-Helge LETER: Mannskaper fra Telemark Røde Kors og politiet leter i helgen etter Thor-Helge Kristoffersen i Brevik sentrum. (Foto: Telemark Røde Kors/Politiet) BÅT: Mannskapene er både på land og vann. (Foto: Telemark Røde Kors) annonse Mannskaper fra Telemark Røde Kors og politiet går lørdag manngard i Brevik, for å lete etter savnede Thor-Helge Kristoffersen. 18.02.2017 kl 09:53 (Oppdatert 10:12)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 24. november ble Thor-Helge Kristoffersen filmet av et overvåkningskamera da tok ut penger i en minibank på Brotorvet. Det er det siste livstegnet fra 50-åringen. Båthus og boder Lørdag skal politiet lete over hele Brevik i håp om å finne han. Siste livstegn: Her slutter alle spor etter Thor-Helge (50) – Vi kommer til å gå inn i hager, og inn i båthus og boder dersom de står åpne, sa politiadvokat og innsatsleder Guro Siljan i Sør-Øst politidistrikt til Varden torsdag. 20 fra Røde Kors Operativ leder i Telemark Røde Kors hjelpekorps, Kenneth Pettersen Kvaaen, sier til Varden lørdag morgen at de stiller mannsterke. – Vi er rundt 20 personer fra Røde Kors som er med i letingen. Vi kommer til å bruke store deler av dagen og morgendagen til dette. Søket kommer til å foregå i de sentrumsnære områdene og folk må være forberedt på at vi kan dukke opp i hagene deres, sier Pettersen Kvaaen. Savnet: Sporløst borte i to måneder Mannskapene møtte opp i halv ni-tiden ved leteaksjonens sentral på Furulund skole. Innsatleder Siljan i politietoppfordrer folk i Brevik til også å lete selv, og varsle politiet hvis de finner noe som de tror kan ha tilhørt den savnede. annonse annonse