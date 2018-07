NÅ: Leter etter mann i lyse klær etter at alarm ble utløst – sett ved tre bolighus annonse Det har vært utløst tre innbruddsalarmer i Porsgrunn onsdag formiddag. Politiet leter etter en person. 25.07.2018 kl 10:39 (Oppdatert 13:01)

Politiet leter etter mann som har på seg lyse klær og en sekk på ryggen.

Det er overvåkningsbilder fra et bolighus i Humlebakken i Porsgrunn som viser mannen. Innbruddsalarmen i huset ble utløst.

– Det har vært innbrudd i boligen. Noen har tatt seg inn i boligen ved å ta seg inn en låst dør. Foreløpig ikke oversikt over hva som er stjålet. Det er rotet en del rundt i boligen, melder operasjonslederen hos politiet.

To bolighus

Litt tidligere på dagen ble det også utløst en alarm i et bolighus et annet sted i Porsgrunn.

– Politiet er i Østvedthagen, etter utløst innbruddsalarm i en bolig. En rute i boligen er knust. Foreløpig uklart om noe har blitt stjålet. Politiet jobber med å komme i kontakt med eier av huset, melder politiet på Twitter.

Like etter 12.30 kom det inn nok en melding.

– Politiet er i området ved Grønlivegen, etter utløst innbruddsalarm fra en bolig. En mann, som hadde på seg en ryggsekk, er sett løpende fra stedet i retning sykehuset. Mulig han var i bar overkropp og shorts. Politiet ønsker tips på 02800.

Ber folk melde fra

Operasjonsleder i politiet, Rune Hunshamar, sier til Varden at politiet ser en sammenheng.

– Vi kan ikke utelukke at det er to iluke personer, men ser en sammenheng her. Vi ber folk melde fra hvis de ser den som er etterlyst eller mistenkelig aktivitet, sier operasjonslederen.