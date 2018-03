NÅ: Nabo oppdaget brann i hus – huset er fullstendig overtent annonse Et hus står i full fyr i Heglandsveien i Sannidal i Kragerø. 01.03.2018 kl 12:20 (Oppdatert 13:58)

Dette melder 110-Telemark på Twitter klokken 12.15.

Kort tid etter er politiet på banen.

– Det brenner i et hus i Heglandsveien i Sannidal. Politiet har fått bekreftet at det ikke er folk hjemme i huset. Det var en nabo som oppdaget brannen og varslet nødetatene. Brann, ambulanse og politi er på vei til stedet, opplyser politiet.

Taket i ferd med å rase

– Huset er i full fyr, og taket er i ferd med å rase. Vi er fremme på stedet, og brann er i gang med slukking, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt ved Sør-Øst politidistrikt til Varden.

Fare for spredning

Det blåste kraftig på stedet og det var en periode fare for spredning mot en garasje som står rett i nærheten.

Brannvesenet mener at det ikke lengre er fare for at brannen vil spre seg til andre bygninger. Huset er fullstendig overtent.

Like før klokken 14 melder brannvesenet at de har kontroll på brannen, men det er allerede så skadet at de vil la det brenne helt ned.

Det bor en familie på fire i huset.

