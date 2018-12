NÅ: Sjåfør kjørte av veien og traff et tre: – Svært glatt på stedet annonse Føreren er kjørt til sykehus etter trafikkulykke i Fyresdal mandag morgen. 10.12.2018 kl 05:07 (Oppdatert 07:16)

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410 Jonas Fossing

Tlf: 918 79 469

Det er politiet i Telemark som meldte dette like før klokka 05.00 mandag morgen.

Ulykken skjedde ved Kilegrend i Fyresdal.

– Fører av bilen kjøres til sykehus for sjekk. Har smerter i ryggen, melder politiets operasjonsleder.

Rykker ut

Den første meldingen kom like før klokka 05.00.

– Nødetatene rykker ut på melding om trafikulykke. En bil har kjørt av veien og truffet et tre. En person ombord i bilen, skrev politiet på Twitter.

Ulykken skjedde i området Fyresdal–Kilegrend på Twitter klokka 4.45 natt til mandag.

– Meldingen kom fra forbipasserende. Vi fikk beskjed om at en bil var kjørt ut i en sving, sier operasjonsleder Anne Meyer til NTB.

Politiet med lang utrykningstid

Da Varden snakket med politiet 06.20 hadde de fortsatt ikke kommet til ulykkesstedet.

– Vi er på vei, men er fortsatt ikke kommet til stedet, opplyser Meyer.

Dermed var det ambulanse og brannvesen som kom først til ulykken.

Helsepersonell på stedet har kun meldt at det er snakk om én person som kjøres til sykehus for sjekk og at vedkommende har smerter i ryggen.

Svært glatt på stedet

Politiet kom til ulykkesstedet 06.26, og operasjonslederen opplyser at det er svært glatt på stedet.

– Det er veldig glatt i den svingen, så det er antageligvis derfor sjåføren har kjørt ut, sier Meyer.

Hun sier at treet sjåføren traff er knekt, og at kommunen er varslet.

– Treet ligger brukket, og kommunen er varslet for å fjerne treet, opplyser operasjonslederen.