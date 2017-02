Nå skal de lete etter Thor-Helge i båthus og boder

Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

TOK UT PENGER: Det siste sikre livstegnet fra Thor-Helge Kristoffersen er fra 18.30-tiden 24. november i fjor. Da ble han filmet av overvåkingskamera mens han tok ut penger her på Brotorvet. (Foto: Tobjørn Tungesvik/Politiet)

Til helga går politiet manngard i Brevik, for å lete etter savnede Thor-Helge Kristoffersen 16.02.2017 kl 11:17 (Oppdatert 11:25)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 – Vi kommer til å gå inn i hager, og inn i båthus og boder dersom de står åpne, sier politiadvokat Guro Siljan. Her slutter alle spor etter Thor-Helge (50) Et tredvetalls personer fra politiet, Røde Kors og brannvesenet kommer til å setet Brevik på ende lørdag og søndag i et forsøk på å finne spor etter 50-åringen som har vært savnet siden 24. november i fjor. Leter i vannet – Vi kommer til å lete i vannet, og på land i området der han bodde, sier Siljan. Politiet har ikke fått noen avgjørende tips om hvor det har blitt av Thor Helge Kristoffersen, og gjør nå en kraftanstrengelse selv i håp om å finne spor som kan løse savnet-gåten. – Vi vet ikke vha som har skjedd med han. Vi har ingen grunn til å tro at han er utsatt for noe kriminelt, men kan ikke utelukke det heller, sier Siljan. – Meld fra Hun oppfordrer folk i Brevik til også å lete selv, og varsle politiet hvis de finner noe som de tror kan ha tilhørt den savnede. Politiet kommer til å opprette en sentral på Furulund skole der publikum kan ta kontakt. Selve letingen skal foregå fra 08.30- til 16.00 både lørdag og søndag. – Det kommer til å prege hele Brevik, sier Guro Siljan.