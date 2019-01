Nå skal trafikkopplæring bli gyldig fraværsgrunn: – Kjempegledelig! UNNTAK: Regjeringen vil at fravær grunnet obligatoriske timer for trafikkopplæring skal unntas fra fraværsgrensen, heter det i den ferske regjeringsplattformen (Foto: NTB SACNPIX) GLAD: Kjørelærer Preben Utzig er først og fremst glad på elevenes vegne. – Det beste er at elevene nå kan kjøre på dagtid og møte det trafikkmiljøet de skal kjøre i, sier han. Bildet er tatt i forbindelse med saken om hva vi gjør feil i rundkjøringer. (Foto: EIRIK HAUGEN) annonse Regjeringen vil at fravær på grunn av obligatoriske kjøretimer skal unntas fraværsregelen for videregåendeelever. Det får kjørelærer Preben Utzig til å juble. 18.01.2019 kl 16:21 (Oppdatert 16:31)

– Kjempegledelig at de har kommet til enighet. Det er selvsagt bra for kjøreskolene, men det beste er at elevene nå kan kjøre på dagtid og møte det trafikkmiljøet de skal kjøre i, sier Preben Utzig ved Lappen trafikkskole i Skien.

Lager unntak

Den nye ikke-sosialistiske flertallsregjeringen vil gjøre endringer i den omstridte fraværsgrensen for videregående skoler, skriver NTB.

– Regjeringen vil at fravær grunnet obligatoriske timer for trafikkopplæring skal unntas fra fraværsgrensen, heter det i plattformen.

Høyre, Frp, Venstre og KrF la fram erklæringen sent torsdag kveld. Av den fremgår det også at regjeringen vil evaluere effekten av fraværsgrensen, som har redusert fraværet med 40 prosent.

Frp har lenge ment at førerkortundervisning bør unntas fra fraværsregelen, ifølge Roy Steffensen, leder av utdanningskomiteen på Stortinget.

– Førerkort er en viktig del av utdanningen for mange, særlig på yrkesfagene, og jeg er derfor glad for at vi har fått gjennomslag for en mer fleksibel praktisering av fraværsreglene her, sier han til NTB.

Unødvendig stress

Kjørelærer Utzig sier at fraværsregelen har ført til unødvendig stress for elevene.

– Da fraværsregelen kom ble elevene stressa og det ble ekstra tidkrevende å gjennomføre trafikkopplæringen. De har alltid vært flinke til å unngå at kjøreopplæringen kommer i veien for prøver og sånt, så dette kommer til å bli bra. Det er kjempegledelig at regjeringen har kommet til en enighet, sier han.