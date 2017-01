NÅ: To biler har kollidert

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Eirik Haugen

En mann i 50-årene er fraktet til sykehus for sjekk, men er tilsynelatende uskadd, melder politiet. Det er to biler og to personer som er involvert i ulykken. Ulykken har skjedd på riksvei 36 ved Hanesbakken i Skien. Vegen stengt Det er redusert mulighet til å komme frem på stedet, melder vegvesenet. – Nødetatene på stedet, vegen stengt i begge retninger. Ulykken har skjedd i krysset i bunn av bakken da en bil skulle ut på Riksvei 36, melder politiet. Det foregår bilberging på stedet.