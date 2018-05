NÅ: Trafikkulykke på fylkesvei – tre personer kjørt til legevakt annonse Det er meldt om en trafikkulykke på fylkesvei 359 nord for Lunde. 08.05.2018 kl 15:12 (Oppdatert 15:59)

Polltiet melder at nødetatene er på vei, men det blir ikke opplyst om hva slags ulykke det dreier seg om.

Det er også uklart om noen har kommet til skade.

Politiet melder at det dreier seg om et sammenstøt mellom to biler. Det er manuell dirigering på stedet.

Tre personer er kjørt til legevakt for sjekk.

Det er ikke sagt noe om hendelsesforløp eller skadeomfang.

Varden oppdaterer saken.