Nå: Tre biler har sklidd av veien Politiet advarer mot svært glatte veier. 27.12.2016 kl 14:46 (Oppdatert 14:51)

Eirik Haugen

Eirik Haugen

Tlf: 35 54 32 30 På E134 i Vinje har tre biler sklidd av vegen mellom Høydalsmo og Åmot. Det melder politiet i Telemark. Politiet melder at det er svært glatt på vegen og ber bilister være forsiktige. Ikke personskade Ulykken skjedde rett etter klokken 14.00, men det skal ikke være personskade.