Nå varsler Norcem at det vil smelle (smilefjes) DYNAMITT: Norcem sprenger med dynamitt på grunn av fuktig masse i kjøletårn 1. (Foto: Norcem) annonse Produksjonsproblemer ved Norcem i Brevik gjør at fabrikke må foreta en sprengning. Det varsler de naboene om med et lite smilefjes på Facebook. 08.05.2017 kl 21:30 (Oppdatert 21:38)

Torbjørn Tungesvik

Politiet i Telemark melder om saken:

"Produksjonsproblemer ved Norcem. Tetning i et kjøletårn. Behov for sprengning. Kan forårsake smell, heter det i den knappe Twitter-meldingen fra operasjonsleder hos politiet.

Han viser til at det ligger mer informasjon ute på Facebook-siden til Norcem Brevik.

Og det gjør det. Like over klokka 21 ble følgende melding publisert på Facebook:

"Varsel til alle våre naboer. Vi har i dag fått et ras av fuktig masse i kjøletårn 1 som blokkerer bunnen av tårnet. Produksjonen er stanset i forbindelse med dette og det jobbes med mange mann for å fjerne de fuktige massene fra kjøletårnet. Som mange sikkert har hørt allerede, så skytes det fra tid til annen med dynamitt, og vi er redd dette vil måtte fortsette utover natten. På grunn av at massene er fuktige så smeller det ikke så veldig, men det er sikkert hørbart for mange. Håper likevel alle får sove godt, nå som dere vet hva det er :-)"

Noe spesielt er det kanskje en melding om dynamitt-bruk i tettbygd strøk varsles med et søtt smilefjes bak, men slik er det iallfall.

