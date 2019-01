NÅ: Vogntog sperrer begge kjørefelt Glatt: Slik ser veien på Fylkesvei 45 ved Skafsåberget ut tirsdag formiddag. Politiet er på vei etter melding om et vogntog som sperrer begge kjørefelt på Skafsåvegen. (Foto: Webkamera Statens vegvesen) annonse

Et vogntog sperrer begge kjørefelt på Skafsåvegen. Bilberger er på stedet. 29.01.2019 kl 10:29 (Oppdatert 10:46)

Tone Lensebakken

Tlf: 952 11 616

Politiet er på vei etter melding om et vogntog som sperrer begge kjørefelt på Fylkesvei f45 Skafsåvegen ved Skafsåberget.

– Bilberger er på stedet, sier Anne Meyer, operasjonsleder i Sør Øst politidistrikt.

Sjåføren frå Romania ville over Haukelifjell med blanke dekk på vogntoget

Dårlig skodd

I følge Vegtrafikksentralen har vogntoget trolig hatt dårlige dekk.

– Det er meldt om at det er et utenlandsk vogntog og at dekkene trolig er dårlige. Mer vet vet vi ikke foreløpig, sier Ole Martin Kjellsen, trafikkoperatør Vegtrafikksentralen, til Varden.

Politiet opplyser at det vil ta litt tid å berge kjøretøyet.

– Hvor lang tid det vil ta er vanskelig å si, men det kan ta opp mot en time, sier Kjellsen.