NÅ: Vogntog sperrer to veier

Eirik Haugen

E134 er stengt mellom Åmot og Høydalsmo fordi et vogntog sperrer vegen. Det melder Statens vegvesen. DETTE SKJEDDE OGSÅ I DAG: En person til sykehus etter kollisjon mellom to biler Berger bilen Det er ikke kjent hvor lang tid det vil ta før veien åpner igjen. Vogntoget står fast ved Grønnlihei – Vinje bilbering er nå på plass og forsøker å få vogntoget på rett kjøl igjen. Det er ikke mulig å passere på stedet, personbiler kan kjøre om Øyfjell, melder politiet. Det er et utenlandsk vogntog som sperrer veien. – Sjåføren som er 40 år og kommer fra Bulgaria sa at han ikke kom opp bakken og stoppet for å legge på kjetting, da begynte vogntoget å skli, melder politiet. Ny melding Vogntog skaper også problemer andre steder i Telemark. – Det er Fv 38 er delvis sperret. Vegen er sperret ca 1km øst for krysset med Rv 41 v/Steane, på vei mot Tørdal. Veien er sperret for tyngre kjøretøy ved Steane omtrent på kommunegrensa mellom Kviteseid og Nissedal fordi et utenlandsk vogntog har delvis kjørt ut av vegen og sperrer det ene kjørefeltet. Personbiler kan passere, melder politiet.