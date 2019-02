NÅ: Vogntog sperrer vegen STÅR FATS: Utenlandsk lastebil som kjører for Bring står fast i Lisleheradbakken. (Foto: Knut Heggenes) annonse

Et utenlandsk vogntog har kjørt seg fast og sperrer vegen. 06.02.2019 kl 12:35 (Oppdatert 12:58)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995

Vogntoget sperrer hele Lisleheradvegen på Notodden, tvitrer politiet.

Bilen er utenlandskregistrert, men kjører for norske Bring.

Vogntoget hadde ikke last, og ble trolig for lett på det glatte føret. Bilen står i Lisleheradbakken like utenfor Notodden, på veien mot Bolkesjø.

Politiet er på stedet.

Vogntoget må trolig rygge og parkere til vegen er strødd.