Nattens nyheter Redning: Dårlig nytt for KNM "Helge Ingstad" og rekordpris på diamant 14.11.2018 kl 06:05

Været truer fregattberging

Meteorologisk institutt melder at Hjeltefjorden vil få dårligere vær. Vinden øker og skifter retning, og bølgehøyden kan øke med opptil en meter.

Det kan sette bergingen av KNM Helge Ingstad, som ligger nesten helt under vann, i fare.

– Trump skal svare Mueller

President Donald Trump vil denne uken svare skriftlig på spørsmål fra spesialetterforsker Robert Mueller som handler om Russland-etterforskningen, opplyser en kilde som er kjent med saken, tilReuters.

FBI: Hatkriminaliteten øker

Antallet hatforbrytelser i USA har ikke vært så høyt siden 2008, ifølge en FBI-rapport. Økningen er størst for antisemittiske hatforbrytelser.

I 2016 ble det registrert 6.121 anmeldte hatforbrytelser i USA. Året etter var tallet 7.175, en økning på 17 prosent.

Diamant solgt for rekordpris

En av de største rosa diamantene som noensinne er blitt langt ut for salg på auksjon, gikk under hammeren i Genève for over 44,5 millioner dollar tirsdag.

Auksjonshuset Christie's opplyser at prisen per karat trolig er tidenes høyeste for en rosa diamant.

