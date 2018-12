Nattens nyheter Toppmøte: USAs president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping satt lørdag i en over to timer lang arbeidsmiddag. (Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP / NTB scanpix) annonse Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 2. desember. 02.12.2018 kl 08:03

NTB

En omkom i brann i Lesja

En person er bekreftet omkommet etter en brann i en enebolig i Lesja kommune i Oppland natt til søndag. Pårørende er ikke varslet.

– Brannvesenet jobber fortsatt med å få slukket brannen, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NTB søndag morgen.

– Russland blandet seg

USAs forsvarsminister Jim Mattis hevder Vladimir Putin prøvde å blande seg i mellomvalget.

Det sa han under Reagan National Defense Forum i Simi Valley i California lørdag. Mattis sa han har merket seg hvordan forholdet mellom USA og Russland har blitt dårligere de siste to årene, og ga Putin mer eller mindre skylden.

90 dagers «våpenhvile»

Det hvite hus opplyser at president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping er blitt enige om å ikke røre tollsatsene på 90 dager for å gi rom for handelsdialog.

USAs president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping satt lørdag i en over to timer lang arbeidsmiddag der de to blant annet skulle diskutere den pågående handelskrigen mellom landene. Det hvite hus' økonomiske rådgiver Larry Kudlow sa at arbeidsmiddagen mellom de to statslederne gikk «svært bra».

Mexico stenger migrantleir

Myndighetene i den mexicanske grensebyen Tijuana har stengt en leir som huset rundt 6.000 sentralamerikanere som håpet å ta seg til USA.

Den omstridte migrantkaravanen flyttes nå til en tidligere konsertarena, som ligger mye lenger unna grensa mot USA.

Rangers-tap uten Zucca

New York Rangers ble knust 5–2 på bortebane da de møtte Montreal Canadiens i NHL lørdag. Nok en gang var ikke Mats Zuccarello å se på isen.

Mats Zuccarello mistet nylig tre kamper på grunn av en lyskeskade, og har så stått over ytterligere fire, til tross for at han har friskmeldt seg.

