Nattens viktigste nyheter: En person ble natt til lørdag knivstukket og drept

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 15. desember. 15.12.2018 kl 08:33

NTB

Person drept i Oslo

En person ble natt til lørdag knivstukket og drept i forbindelse med en sosial sammenkomst i en lavvo i Holmenkollen. En mann i 30-årene er pågrepet.

Politiet ønsker ikke å opplyse fornærmedes kjønn eller alder. De vil heller ikke si noe om relasjonen mellom dem, eller foranledningen til drapet. Vitner ble i morgentimene lørdag avhørt.

Ny stabssjef i Det hvite hus

President Donald Trump ansetter Mick Mulvaney som fungerende stabssjef i Det hvite hus, bekreftet presidenten selv på Twitter fredag kveld lokal tid.

Mulvaney kommer fra stillingen som budsjettsjef ved Office of Management and Budget (OMB) og tar over for John Kelly på nyåret. Ifølge APs kilder i Det hvite hus, kan han bli permanent.

Anerkjenner Vest-Jerusalem som hovedstad

Australias statsminister Scott Morrison anerkjenner Vest-Jerusalem som Israels hovedstad. Han sier imidlertid lørdag at de ikke vil flytte ambassaden før det er inngått en avtale om en såkalt tostatsløsning.

Morrison sier også at de vil anerkjenne Øst-Jerusalem som Palestinas hovedstad.

Klimaforhandlingene fortsetter

Partene i klimaforhandlingene i Polen klarte ikke å komme til enighet og fortsette dermed på overtid i natt. Klokken 6 skal partene møtes i plenum for siste gang. Nyhetsbyrået DPA melder at tidspunktene kan endres nok en gang.

Forhandlingene har pågått i to uker, og de nesten 200 landene på møtet i den polske byen Katowice prøver å bli enige om et regelverk for gjennomføringen av Parisavtalen.