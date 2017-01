Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Nesten 1.000 meter med ledning revet ned langs Sørlandsbanen annonse Opptil 1.000 meter kontaktledning mellom Herefoss og Nelaug i Aust-Agder er revet ned, noe som fører til innstillinger og forsinkelser i togtrafikken på Sørlandsbanen. 19.01.2017 kl 15:05 (Oppdatert 15:06)

– Innstillinger og forsinkelser ut driftsdøgnet må påregnes, opplyste Bane NOR på Twitter ved 14-tiden torsdag. Pressevakt Dag Svinsås sier til NTB at reparasjonsarbeidet har startet. – Det er snakk om 700-1.000 meter ledning, og en del av det ligger på bakken. Man vet aldri nøyaktig hvor lang tid det tar, men vi tar utgangspunkt i ut driftsdøgnet. I tillegg er det et tog som står fast på Herefoss, sier han. Kontaktledningen er de elektrisk strømførende ledningene som er spent over master ved sporet til jernbanetraseene, ledninger togene er avhengige av for å kjøre. NSB opplyser at det kun er regiontoget mellom Oslo og Stavanger som er rammet av dette, og at togene er delvis innstilt mellom Nelaug og Kristiansand. – Vi kjører fra Oslo til Nelaug, der kundene bytter til lokaltoget langs Arendalsbanen mot Arendal. Derfra kjører vi buss videre til Kristiansand, opplyser pressekontakt Liv Eggebø til NTB. Hun anbefaler likevel alle reisende om å søke opp sin avgang på NSBs nettsider eller i NSB-appen. annonse annonse