Nesten 52.000 har blitt med politiet på utrykning i Grenland

BLI MED I BAKSETET: Varden ble med politiet på utrykning gjennom Grenland. Her kan du se hvordan bilistene oppførte seg. (Foto: Espen Grimsgaard)

Bli med inn i baksetet på politibilen og se hvordan bilistene reagerer. 28.12.2016 kl 13:12

Eirik Haugen

Varden presenterer de mest sette videoene på varden.no i 2016. Her er en av dem. Varden ble med politiet i Telemark på utrykning gjennom Grenland i 2016. Så langt er det nesten 52.000 mennesker som har blitt med på turen som starter i Skien og ender på Stathelle. Ser reaksjonene På videoen kan du se hvordan bilistene reagerer. – Bilistene i Grenland er stort sett veldig flinke, men det er alltid noen ting som kan gjøres bedre, sier trafikkoordinator Dag Thomassen hos politiet i Telemark. Han har lang erfaring med å kjøre med blålys og lære opp politistudenter til å gjøre det samme. LES OGSÅ: Nesten 22.000 mennesker har blitt med i heisen til Bjørg og Hermod Bli med på turen Hvor flinke er egentlig vi bilister til å kjøre riktig når blålys og sirener kommer bak oss? Det kan du få svar på ved å kikke på videoen som altså var en av de mest sette på verden.no i 2016.