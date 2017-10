NHO-sjefen: – Et godt budsjett for arbeidsplasser annonse – Dette er et godt statsbudsjett for Norge og norsk næringsliv, mener NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Hun trekker spesielt fram fjerningen av maskinskatten. 12.10.2017 kl 10:40

NTB

NHO-sjefen er svært fornøyd med at skatten på maskiner og produksjonsutstyr foreslås fjernet:

– Denne uforutsigbare skatten er et hinder for nyetableringer og en stor ulempe for etablerte bedrifter. Den kan gjøre at utenlandske bedrifter velger bort Norge, blant annet at store IT-giganter ikke legger datasentre hit. Små og store industrianlegg er en fordel for kommunene, fordi de gir arbeidsplasser og økt etterspørsel for lokale bedrifter, sier hun.

NHO mener at norsk økonomi er i rimelig god forfatning, og at det derfor er riktig å redusere veksten i oljepengebruk og i stor grad avslutte krisetiltak som var geografisk og tidsmessig.

– Pasienten er friskmeldt. Medisineringen kan opphøre. Derfor er det bra at regjeringen reduserer veksten i oljepengebruk i neste års statsbudsjett, sier Skogen Lund.